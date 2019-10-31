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Влипший в секс-скандал нардеп Яременко стал жертвой пранкера и наговорил лишнего (фото)
Кроме интимной переписки народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Богдана Яременко, в сеть попали фрагменты его общения с пранкером «Джокер», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку.
В частности, в общении с «Рябошапкой» Яременко выражает обеспокоенность тем, что парламентские фотографы, кроме его личной переписки, могли увидеть служебную.
«Судя по всему, фотокор пас меня долго. А кроме девушек, там есть служебная переписка, которое ничего хорошего, если будет опубликована», — ответил он подставному «Рябошапке».
«Например, там будет совершенно очевидно, что мы не знали о разведении», — уточнил Яременко, подчеркнув, что это могло стать поводом для скандала.
О причинах спешки с разведением сил в Золотом-4 читайте в статье «ФАКТОВ» «Зеленский спешит с разведением сил в Золотом из-за тайных обязательств перед Путиным».
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