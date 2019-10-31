Украина

Влипший в секс-скандал нардеп Яременко стал жертвой пранкера и наговорил лишнего (фото)

Кроме интимной переписки народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Богдана Яременко, в сеть попали фрагменты его общения с пранкером «Джокер», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку.

В частности, в общении с «Рябошапкой» Яременко выражает обеспокоенность тем, что парламентские фотографы, кроме его личной переписки, могли увидеть служебную.

«Судя по всему, фотокор пас меня долго. А кроме девушек, там есть служебная переписка, которое ничего хорошего, если будет опубликована», — ответил он подставному «Рябошапке».

«Например, там будет совершенно очевидно, что мы не знали о разведении», — уточнил Яременко, подчеркнув, что это могло стать поводом для скандала.

О причинах спешки с разведением сил в Золотом-4 читайте в статье «ФАКТОВ» «Зеленский спешит с разведением сил в Золотом из-за тайных обязательств перед Путиным».

Тем временем стало известно, что ветераны АТО, протестовавшие против отвода ВСУ, покинули Золотое



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter