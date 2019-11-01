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Нардеп от "Слуги народа" расплакалась прямо во время выступления в Раде (видео)
Коллеги по парламенту заставили «слугу народа» Анну Скороход расплакаться прямо во время пленарного заседания во время рассмотрения правок в законопроект о газотранспортной системе. Напомним, что Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий отделение от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа.
Анна Скороход во время выступления посетовала на то, что договоренности по правкам в проект документа, достигнутые на заседании профильного комитета, не были соблюдены: «У меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам. Это значит, что я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит, перестань их подавать».
На записи слышно, как расстроившуюся Анну Скороход утешает коллега. Мол, не расстраивайтесь, вам еще рожать…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в парламенте нового созыва зафиксировали первое столкновение — в эмоциональное противостояние вступили «слуга народа» Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Николай Скорик.
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