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Украина

Рада запустила разделение "Нафтогаза": детали закона

19:13 31 октября 2019 50
ГТС Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий отделение от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа и появление на рынке нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который и заключит с «Газпромом» новый транзитный контракт.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

В законодательство Украины вносятся изменения для обеспечения отделения и независимости оператора ГТС по модели ISO, а также для реализации требований об отделении и независимости оператора системы передачи электроэнергии и Третьего Энергетического пакета ЕС.

При этом в законе не предусмотрена возможность отчуждения ГТС каким-либо способом.

Проект был принят в первом чтении 18 октября. При подготовке законопроекта ко второму чтению к нему было подано 169 поправок от 41 народного депутата Украины. Профильный комитет учел 24 поправки.

Процесс реорганизации «Нафтогаза» был запущен еще правительством Владимира Гройсмана в мае 2019 года, а Кабмин Алексея Гончарука 18 сентября обновил план анбандлинга. Новым оператором стало ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», которое с 1 июля 2019 года уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Напомним, 31 октября стало известно, что Дания сняла последнюю преграду для строительства газопровода Nord Stream-2, который должен стать главной альтернативой украинской ГТС в транзите российского газа в Европу. «ФАКТЫ» писали о скандальных фактах, обнаруженных при строительстве этого газопровода.

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