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Украина

Посольство Израиля в Киеве возобновляет работу после забастовки: названа дата

9:11 1 ноября 2019 67
Флаги Израиля и Украины
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как дипломатические миссии Израиля во всех странах мира, в том числе и Украине, объявили забастовку, принято промежуточное решение о восстановлении функционирования диппредставительств и консульств.

Так, в пятницу, 1 ноября, посольство Израиля в Киеве возобновляет работу на постоянной основе. Впрочем, дипломаты добавляют, что противостояние израильских МИДа и Минфина еще не закончено. «Наша борьба еще не закончилась, она лишь временно приостановлена по решению суда», — говорится в сообщении израильского диппредставительства в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Израиле состоялись очередные внеочередные (вторые за последние полгода) выборы, которые, однако, не позволили сформировать коалицию и правительство.

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