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Посольство Израиля в Киеве возобновляет работу после забастовки: названа дата
После того, как дипломатические миссии Израиля во всех странах мира, в том числе и Украине, объявили забастовку, принято промежуточное решение о восстановлении функционирования диппредставительств и консульств.
Так, в пятницу, 1 ноября, посольство Израиля в Киеве возобновляет работу на постоянной основе. Впрочем, дипломаты добавляют, что противостояние израильских МИДа и Минфина еще не закончено. «Наша борьба еще не закончилась, она лишь временно приостановлена по решению суда», — говорится в сообщении израильского диппредставительства в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Израиле состоялись очередные внеочередные (вторые за последние полгода) выборы, которые, однако, не позволили сформировать коалицию и правительство.
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