Израиль закрывает посольство в Киеве: что происходит

Украина

Посольство Израиля в Киеве заявило о закрытии дипломатической миссии и приостановлении предоставления консульских услуг. Напомним, что недавно нашу страну с визитом посетил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Посольство закрывают, как утверждают дипломаты, из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года. Речь идет о применении «односторонней процедуры, которая меняет протокол, существующий течение нескольких десятилетий».

«Мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство (консульство)», — говорится в сообщении.

Дипломаты добавляют, что решение израильского Минфина «не оставляет другого выбора», и что «жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб». «Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», — добавили в посольстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре этого года в Израиле состоялись очередные внеочередные выборы (второе за последние пять месяцев), которые не позволили сразу сформировать коалиции.

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