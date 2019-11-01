Украина

На дне химоружие и боеприпасы: где Россия будет строить "Северный поток 2"

Участок, где Датское энергетическое агентство разрешило построить участок кремлевского газопровода «Северный поток-2» (к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море) имеет «сомнительную и настораживающую» репутацию.

Как сообщает военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко, после Второй мировой в этом районе было затоплено четыре советских корабля с химическим оружием на борту (около 15 тысяч тонн), а советский флот осуществил неконтролируемый сброс 8 тысяч тонн химических боеприпасов.

По информации эксперта, спустя много лет местные рыбаки продолжают находить смертоносные боеприпасы. Так, согласно отчету Хельсинской Комиссии, в 2005 году к востоку от Бронхольма рыбаки четырежды в своих сетях находили боеприпасы с ипритом весом по 105 кг.

«Более чем уверен, что „Северный поток 2“, помимо проблемы с энергетическими директивами Евросоюза, будет сопровождать и высокая вероятность напороться на эхо из прошлого. Как-никак, а благодаря советской власти, которую так чтят и превозносят в РФ, он будет проложен в не таком уж и „безопасном“ районе, а возможно и самом взрывоопасном во всей Балтике», — пишет Александр Коваленко и добавляет: «И на этом фоне интересен ответ на вопрос, неужели именно этот участок маршрута был одобрен Датским энергетическим агентством из-за его мнимой „безопасности“, или датчане латентно продолжают „русофобствовать“?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ «готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если не будет заключено новое соглашение». Правда, тут же выдвинул и условия, в частности, «экономическую целесообразность» для России.

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