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Названы потери боевиков "ДНР"-"ЛНР" в октябре: более 30 убитых
В октябре 2019 года на Донбассе потери у боевиков составили 96 человек.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, ссылаясь на разведанные, из них 33 — безвозвратные потери. «Заметим, что это только достоверно подтвержденные потери противника, которые могут в большую сторону отличаться от реальных», — добавили в штабе ООС.
Также в сообщении говорится, что украинские бойцы дают адекватный ответ противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий и проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Белая Каменка (временно оккупированная территория Донецкой области) на минах подорвались трое боевиков — армейский грузовой автомобиль «Урал» с саперами и «Волга» заехали на собственные минные заграждения.
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