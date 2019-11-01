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Украина

Названы потери боевиков "ДНР"-"ЛНР" в октябре: более 30 убитых

10:36 1 ноября 2019 119
Груз «200»
Инф. «ФАКТОВ»

В октябре 2019 года на Донбассе потери у боевиков составили 96 человек.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, ссылаясь на разведанные, из них 33 — безвозвратные потери. «Заметим, что это только достоверно подтвержденные потери противника, которые могут в большую сторону отличаться от реальных», — добавили в штабе ООС.

Также в сообщении говорится, что украинские бойцы дают адекватный ответ противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий и проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Белая Каменка (временно оккупированная территория Донецкой области) на минах подорвались трое боевиков — армейский грузовой автомобиль «Урал» с саперами и «Волга» заехали на собственные минные заграждения.

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