Трое боевиков "ДНР" подорвались на собственных минах

Украина

ЧП случилось 30 октября около 13:00 в селе Белая Каменка (временно оккупированная территория Тельмановского района Донетчины, находится на удалении 4700 метров от позиций сил ООС), где в настоящее время не проживает ни один гражданский человек — только боевики. В селе сплошные окопы.

Украинские разведчики сообщили, что боевики так называемой «ДНР» (армейский грузовой автомобиль «Урал» с саперами и сопровождение на белой «Волге») заехали на собственные минные заграждения и подорвались. Три террориста — Федоров, Рудников и Самсонов — получили ранения разной степени тяжести, вплоть до потери конечностей.

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На следующий день, 31 октября, около 6:00 в село приехал командир 3-й роты 1-го мотострелкового батальона 1-й отдельной славянской мотострелковой бригады, в зоне ответственности которой произошло ЧП, чтобы со следователями осмотреть место взрыва. Эта компания тоже подорвалась на минах — один боевик погиб, двое были ранены.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что СБУ вывезла на подконтрольные правительству территории бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР».

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