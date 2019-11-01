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Украина

Секс-скандал в Раде: журналисты возмутились из-за угроз Яременко в адрес СМИ

11:10 1 ноября 2019 338
Богдан Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко возмутился заявлениями народных депутатов от партии «Слуга народа», которые можно расценить как прямую угрозу парламентским журналистам. Напомним, попавший в секс-скандал нардеп Яременко угрожал медиа прямо с трибуны Рады.

«Власти должны воздерживаться от упоминаний об Уголовном кодексе, говоря о деятельности журналистов! Парламентские фотокоры и журналисты не должны бояться ответственности за свою работу», — написал он, напомнив, что темой парламентских сюжетов является не только законотворчество, но также поведение, действие, заявления народных депутатов.

Томиленко призвал монокоалицию учиться на ошибках предыдущих элит, и не забывать, что война с журналистами сокращает время пребывания у власти.

Напомним, в настоящее время ряд нардепов инициирует отзыв Яременко с поста главы парламентского Комитета, а некоторые — и привлечение его к уголовной ответственности.

Тем временем пранкеру удалось добиться от нардепа и политических заявлений, которые могут вылиться в настоящий внутрипартийный скандал.

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