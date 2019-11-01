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Секс-скандал в Раде: журналисты возмутились из-за угроз Яременко в адрес СМИ
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко возмутился заявлениями народных депутатов от партии «Слуга народа», которые можно расценить как прямую угрозу парламентским журналистам. Напомним, попавший в секс-скандал нардеп Яременко угрожал медиа прямо с трибуны Рады.
«Власти должны воздерживаться от упоминаний об Уголовном кодексе, говоря о деятельности журналистов! Парламентские фотокоры и журналисты не должны бояться ответственности за свою работу», — написал он, напомнив, что темой парламентских сюжетов является не только законотворчество, но также поведение, действие, заявления народных депутатов.
Томиленко призвал монокоалицию учиться на ошибках предыдущих элит, и не забывать, что война с журналистами сокращает время пребывания у власти.
Напомним, в настоящее время ряд нардепов инициирует отзыв Яременко с поста главы парламентского Комитета, а некоторые — и привлечение его к уголовной ответственности.
Тем временем пранкеру удалось добиться от нардепа и политических заявлений, которые могут вылиться в настоящий внутрипартийный скандал.
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