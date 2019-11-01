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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20
В воскресенье, 3 ноября, дневная температура воздуха начнет расти, а к 5−6 ноября в некоторых районах Украины может потеплеть до +20 градусов.
«Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает», — так характеризует ближайшую синоптическую перспективу синоптик Наталья Диденко.
Она также уточнила прогноз погоды в выходные дни, отметив, что с субботы, 2 ноября, в большинстве областей температура воздуха незначительно повысится — до + 6 + 11 градусов. В западных областях пройдут дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность.
«Самым холодным пока останется восток Украины: + 3 + 6 градусов. Ближайшая ночь еще поморозит — до -2−8 градусов. Но и это зимнее кокетство вот-вот прекратится», — обещает Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозам, в воскресенье, 3 ноября, и на следующей неделе Украине «мощно подвалит тепла»: «Во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!»
Также синоптик предупреждает, что в выходные дни в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.
В Киеве суббота будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5 + 8 градусов. В воскресенье в столице — сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что первой декаде ноября произойдет переход среднесуточной температуры через +5 градусов в сторону снижения, переход через 0 градусов и образование снежного покрова ожидается во второй и третьей декадах ноября.
Фото со странички Натальи Диденко в Facebook.
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