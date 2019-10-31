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Ранней зимы не будет: синоптики рассказали о погоде в ноябре
Украинский Гидрометцентр обнародовал перспективный прогноз погоды в Украине в ноябре 2019 года, в соответствии с которым среднемесячная температура воздуха не опустится ниже нуля. Напомним, ранее синоптики заявили, что приближающаяся зима будет в основном теплой, нередко с плюсовой температурой.
Исключение составят только северо-западные регионы страны, где средняя температура воздуха в ноябре будет близкой к норме.
В первой декаде месяца произойдет переход среднесуточной температуры через +5 градусов в сторону снижения, переход через 0 градусов и образование снежного покрова ожидается во второй и третьей декадах ноября.
«Средняя месячная температура предполагается на уровне 0−8°, в горных районах 6−7° тепла, в северо-западной половине страны около средних многолетних значений, на остальной территории — несколько выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении.
Абсолютный максимум температуры в ноябре в Украине составляет 16−24° тепла, в центральных, южных, Черновицкой области и в Крыму — местами 25−29° тепла. Абсолютный минимум был достигнут на уровне 15−24 мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях — 25−31 градусов мороза, на юге Крыма и Одесской области — 8−13 градусов мороза.
Среднемесячное количество осадков в ноябре составит 30−61 мм, в Карпатах, на Закарпатье — до 62−140 мм, что не выйдет за пределы средних многолетних значений.
Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что с 25 октября теплой погоды больше не будет, в середине ноября в Украину придут первые серьезные морозы, а с 12 декабря установится настоящая зима.
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