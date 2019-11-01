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Мороз, солнце и дожди: какой будет погода в Украине на выходных
В субботу, 2 ноября, как и в предыдущие дни, ночью ожидаются заморозки.
По прогнозам Укргидрометцентра, ночью в субботу холоднее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях — от -5 до -8 градусов, теплее — на юге, где ожидается до -1−2 градусов. А в Закарпатской области, похоже, ночью обойдется без мороза — там ожидается +2, а днем — до +10 и дождь. На всей остальной территории — облачно, с прояснениями.
В воскресенье, 3 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, ночью заморозки не ожидаются. Восток и центр страны затянет облаками, будет идти дождь. На юге и востоке — облачно с прояснениями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре обнародовали перспективный прогноз погоды в Украине в ноябре 2019 года. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха не опустится ниже нуля. Исключение составят только северо-западные регионы страны, где средняя температура воздуха в ноябре будет близкой к норме.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?