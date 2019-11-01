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Общество и люди

Мороз, солнце и дожди: какой будет погода в Украине на выходных

7:29 1 ноября 2019 228
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 2 ноября, как и в предыдущие дни, ночью ожидаются заморозки.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью в субботу холоднее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях — от -5 до -8 градусов, теплее — на юге, где ожидается до -1−2 градусов. А в Закарпатской области, похоже, ночью обойдется без мороза — там ожидается +2, а днем — до +10 и дождь. На всей остальной территории — облачно, с прояснениями.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине ощутимо потеплеет, ночью заморозки не ожидаются. Восток и центр страны затянет облаками, будет идти дождь. На юге и востоке — облачно с прояснениями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре обнародовали перспективный прогноз погоды в Украине в ноябре 2019 года. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха не опустится ниже нуля. Исключение составят только северо-западные регионы страны, где средняя температура воздуха в ноябре будет близкой к норме.

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