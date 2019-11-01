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Шоу-бизнес

У меня это впервые: с самолетом DZIDZIO произошло ЧП

13:05 1 ноября 2019 211
DZIDZIO Михаил Хома
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный артист DZIDZIO, поразивший исполнением национального гимна перед футбольным матчем Украина-Литва, серьезно напугал поклонников. На своей странице в Instagram он сообщил, что с самолетом, на котором он вылетел из Вены, произошло ЧП. Пилоты кружат над аэропортом, сообщив о технических проблемах.

«Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком? Поки кружляємо над Віднем?￰», — написал Михаил Хома (настоящее имя артиста) из самолета.

Обеспокоенные поклонники в комментариях поддерживали исполнителя и желали ему мягкой посадки.

Через время DZIDZIO успокоил их, опубликовал новый пост, в котором сообщил, что благополучно приземлился в Вене. Он признался, что пережил стресс и извинился перед подписчиками, что напугал их. Но такая ситуация с ним произошла впервые.

«Хочу Вам сказати, що ця ситуація дуже нестандартна. Вибачте, що заставив Вас переживати, але в мене це вперше», — написал Михаил.

Когда он планирует вылететь в Киев и что произошло с бортом, он не уточняет.

Напомним, DZIDZIO был участником шоу «Танці з зірками», сражался на паркете с партнершей Яной Цыбульской. Пара покинула проект после шестого эфира. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Михаил поделился своими впечатлениями от участия в шоу и высказался по поводу столь раннего вылета.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская актриса Лидия Вележева устроила пьяный дебош на борту самолета. Полицейские надели на нее наручники и ссадили с борта. Позже актриса заявила, что выпила всего один бокал шампанского, и обвинила сотрудников авиакомпании в провокации.

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