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Закопал человека живьем: Россия объявила в международный розыск "вора в законе" "Гули"
В России объявили в международный розыск влиятельного «вора в законе» Надира Исмаилова по прозвищу «Гули», которого называют возможным заказчиком убийства другого криминального авторитета Ровшана Ленкоранского
Как сообщает «Мэш», «Гули», как лидеру организованной преступной группировки, в случае задержания «светит» пожизненное заключение. Сообщается, что криминальный авторитет особо «отличается» на поприще похищения людей и вымогательстве. Так, «вор в законе» закопал живьем предпринимателя, который не хотел платить ему дань, но оставил бизнесмену мобильный телефон. Тому удалось дозвониться до родных, которые и выкупили предпринимателя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова («Лоту Гули») объявлена настоящая охота, негласным заказчиком которой выступил отбывающий срок в кубанской колонии «босс всех боссов» Захарий Калашов (Шакро Молодой).
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?