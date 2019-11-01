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«Мама, не плачь, я расцвету весной»: в Киеве высадили аллею памяти погибших за Украину девушкам и женщинам
В столице, на Аллее памяти женщин, отдавших жизнь за Украину, высадили яблони. Ранее сообщалось, что в октябре на Донбассе погибло десять украинских бойцов. О создании аллеи Вера Измайлова сообщает в Twitter.
Каждая из посаженных яблонь посвящена одной из героинь. Сейчас на аллее 14 деревьев. Самой юной из погибших защитниц было 19 лет, а старшей — 47 лет.
На всех табличках написано: «Мама, не плачь. Я расцветут весной».
Как сообщалось ранее, на Донбассе трагически погиб опытный артиллерист — старшина Дмитрий Антыков. Он пал за Родину при выполнении боевой задачи. Дмитрий Антыков служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и был настоящим патриотом.
На фото: снайпер Ярослава Никоненко, погибшая в зоне ООС 15 октября
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