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Происшествия

Стрельба в Харькове: обнаружен еще один оружейный схрон убийцы (фото)

17:04 1 ноября 2019 65
Стрельба в Харькове: обнаружен еще один оружейный схрон убийцы (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области обнаружили схрон, в котором находились ящик с патронами и гранатомет РПГ. Боеприпасы были выявлены на участках садового кооператива, находящихся в собственности главного фигуранта дела о стрельбы в Харькове 25 октября, сообщили в полиции Харьковщины.

На след тайника с оружием правоохранителей вывела служебная собака.

На территории садового кооператива

Теперь для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Совершивший преступление злоумышленник подорвался на своей гранате. 26 октября на даче убийцы провели обыск.

Впоследствии в деле вскрылись важные детали.

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