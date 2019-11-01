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Стрельба в Харькове: обнаружен еще один оружейный схрон убийцы (фото)
В Харьковской области обнаружили схрон, в котором находились ящик с патронами и гранатомет РПГ. Боеприпасы были выявлены на участках садового кооператива, находящихся в собственности главного фигуранта дела о стрельбы в Харькове 25 октября, сообщили в полиции Харьковщины.
На след тайника с оружием правоохранителей вывела служебная собака.
На территории садового кооператива
Теперь для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.
Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Совершивший преступление злоумышленник подорвался на своей гранате. 26 октября на даче убийцы провели обыск.
Впоследствии в деле вскрылись важные детали.
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