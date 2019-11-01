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Застрял пальцем в маршрутке: во Львове спасатели пришли на помощь 9-летнему мальчику (фото)
В четверг, 31 октября, 9-летний мальчик, который ехал со своими близкими в микроавтобусе Mercedes Sprinter, вставил палец в отверстие металлического профиля сиденья, где он застрял. Со временем палец отек и его самостоятельно невозможно уже было высвободить. Ранее спасателям в Харькове пришлось вытаскивать девочку, застрявшую между деревьями.
В результате из-за несчастного случая микроавтобус сообщением «Львов-Мукачево» пришлось остановить в селе Бильче Стрыйского района. Спасатели и медики из Стрыя выехали на трассу.
Как сообщили во Львовском областном главке ГСЧС, вызволять палец ребенка пришлось с помощью ручной ножовки — ею разрезали металлическую конструкцию стула. Во время разрезания руку парня поливали водой, чтобы охладить металл и предотвратить ожоги.
Напомним, ранее в Киеве мужчина застрял в узком люке, пытаясь достать оттуда смартфон. А в Запорожье пришлось спасать женщину, которую «засосало» в цистерну с семечками.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!