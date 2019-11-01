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Политика

Оскандалившийся нардеп Яременко подал в отставку, чтобы "спасти украинский парламентаризм"

19:20 1 ноября 2019 281
Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, которого журналисты поймали в Раде во время интимной переписки в сети знакомств, написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

По его словам, сделал он это «с целью спасения украинского парламентаризма» и, «учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента».

На своей странице в Facebook нардеп сообщил, что опубликует заявление в соцсети не позже 23:00, так как сейчас «ест янтыки в лучшем месте Киева».

Заявление Яременко обещает передать председателю Верховной Рады «только когда и если решение об отставке примет фракция партии «Слуга народа».

Напомним, Яременко поймали журналисты издания «Буквы», когда во время голосования в парламенте он переписывался с женщинами на сайте знакомств. Кроме интимной переписки, в сеть попали фрагменты его общения с пранкером «Джокер», который выдавал себя за генпрокурора Руслана Рябошапку. Когда секс-скандал с перепиской Яременко стал публичным, нардеп начал угрожать медиа прямо с трибуны Рады.

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