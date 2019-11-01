24.65 / 24.92 27.36 / 27.79
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Слуги народа" решили отменить ответственность за самогоноварение

21:50 1 ноября 2019 21
кадр из фильма «Самогонщики»
Инф. «ФАКТОВ»

В президентской фракции «Слуга народа» подготовили проект закона № 2371, которым предлагается отменить правовые нормы, предусматривающие ответственность за самогоноварение. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта выступили 6 народных депутатов от монобольшинства. Текст проекта закона пока отсутствует.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Как сообщали «ФАКТЫ», министерство экономики в июне выступило с инициативой повысить минимальные цены на алкоголь. Последний раз цена на спиртное повышалась в октябре 2018 года. Между тем, потребительские цены на алкоголь и сигареты за год выросли на 15 процентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Алла Пугачева

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер