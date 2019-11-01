"Слуги народа" решили отменить ответственность за самогоноварение

Украина

В президентской фракции «Слуга народа» подготовили проект закона № 2371, которым предлагается отменить правовые нормы, предусматривающие ответственность за самогоноварение. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады.



Инициаторами законопроекта выступили 6 народных депутатов от монобольшинства. Текст проекта закона пока отсутствует.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Как сообщали «ФАКТЫ», министерство экономики в июне выступило с инициативой повысить минимальные цены на алкоголь. Последний раз цена на спиртное повышалась в октябре 2018 года. Между тем, потребительские цены на алкоголь и сигареты за год выросли на 15 процентов.

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