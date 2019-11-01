24.65 / 24.92 27.36 / 27.79
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ровно пьяный водитель разнес вдребезги авто патрульной полиции: копы в больнице

22:58 1 ноября 2019 71
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно произошло ДТП, в котором пострадали патрульные полицейские. Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Авария случилась на улице Киевской, когда копы остановили водителя-нарушителя. Полицейские оформляли протоколы. Служебное авто стояло с включенными проблесковыми маячками, которые видны далеко. В это время на полной скорости Volkswagen Passat влетел в служебный автомобиль.

В результате оба полицейских госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а у девушки патрульной еще и ушиб шейного отдела позвоночника.

Виновника ДТП с травмами также отправили в больницу.

Как пишет полицейский, сейчас устанавливается, был ли водитель Volkswagen Passat в состоянии опьянения, но, судя по явным признакам (запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи), можно сделать вывод, что был очень сильно нетрезв.

Напомним, на днях патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков. А в Коломые пьяный водитель на пешеходном сбил троих детей и женщину, а затем скрылся с места аварии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алла Пугачева

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Гороскоп

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Кристина Асмус

В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер