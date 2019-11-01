В Ровно пьяный водитель разнес вдребезги авто патрульной полиции: копы в больнице

Происшествия

В Ровно произошло ДТП, в котором пострадали патрульные полицейские. Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Авария случилась на улице Киевской, когда копы остановили водителя-нарушителя. Полицейские оформляли протоколы. Служебное авто стояло с включенными проблесковыми маячками, которые видны далеко. В это время на полной скорости Volkswagen Passat влетел в служебный автомобиль.

В результате оба полицейских госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а у девушки патрульной еще и ушиб шейного отдела позвоночника.

Виновника ДТП с травмами также отправили в больницу.

Как пишет полицейский, сейчас устанавливается, был ли водитель Volkswagen Passat в состоянии опьянения, но, судя по явным признакам (запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи), можно сделать вывод, что был очень сильно нетрезв.

Напомним, на днях патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков. А в Коломые пьяный водитель на пешеходном сбил троих детей и женщину, а затем скрылся с места аварии.

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