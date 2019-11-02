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Разумкову до Стефанчука далеко: стало известно, кто сколько заработал в Раде в октябре
Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Напомним, украинский парламент поддержал законопроект, которым предусмотрено лишение зарплаты депутатов-прогульщиков.
Аппарат парламента представил список с указанием полученной суммы нардепами на запрос LIGA.net.
Судя по ведомости, больше всего за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук — 54 100 гривен. Спикер Дмитрий Разумков заработал 44 600 гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк — 45 400 гривен.
Председатели фракций и групп получили за октябрь следующие суммы:
- Давид Арахамия («Слуга народа») — 36 700 гривен;
- Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 38 800 и 32 800 гривен соответственно;
- Юлия Тимошенко («Батьківщина») — 43 400 гривен;
- Артур Герасимов и Ирина Геращенко («Европейская солидарность») — 38 800 и 36 500 гривен;
- Сергей Рахманин («Голос») — 40 700 гривен;
- Тарас Батенко и Виктор Бондарь («За будущее») — по 41 300 гривен.
Наименьшую зарплату за октябрь получила депутат от «ЕС» Ирина Луценко — немного меньше 20 тысяч гривен.
Полный список зарплат:
Напомним, нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о том, что им внесен в Верховную Раду законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране. Если документ будет принят, то зарплата народного депутата будет такая же, как и средняя по стране — 10 тысяч гривен плюс 10 тыс. гривен «депутатских».
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