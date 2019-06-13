Украина

Троицкая родительская суббота: как поминать умерших родственников и что делать в этот день

15 июня у христиан восточного обряда Троицкая родительская суббота — день поминовения умерших. После литургии в храмах проведут особую панихиду. Согласно обычаю прихожане подают на службу записки или книжечки с именами своих усопших родственников и приносят милостыню — продукты, которые во время панихиды лежат на столах в центре храма, а в конце — благословляются и окропляются святой водой.

Традиционно на поминки приносят хлеб, в который вставляется горящая свеча, а также муку, крупы, сахар, сладости, овощи, фрукты, растительное масло и вино. Мясо, колбасу и другие мясные продукты на поминальный стол, как правило, не кладут. После службы продукты полагается раздать нуждающимся.

В западных регионах Украины в старину после субботней поминальной службы освящали молоко, творог и сдобу. Прихожане обменивались друг с другом выпечкой и просили помолиться об упокоении усопших. Обязательно одаривали вдов и детей-сирот: люди верили, что, позаботившись о неимущих, они оберегают своих близких от бед, связанных с водой. С освященной снедью ходили в этот день на кладбище, чтобы помянуть близких добрым словом и пригласить в дом на Троицу.

Кстати, согласно поверью, лишь раз в году — накануне Троицы (которая в этом году отмечается 16 июня) — можно молиться за самоубийц и тех, кто умер некрещеным. Вообще, в украинском фольклоре сохранилось много легенд и преданий, связанных с душами умерших. Так, наши предки верили, что на Троицу мертвые пробуждаются и их отпускают с того света домой — навестить родных, присоединиться к семейному торжеству. Причем, находясь в гостях, души прячутся в зеленых листьях и травах, которыми перед Троицей украшается дом. Поэтому в субботу накануне праздника полагалось наломать веток и нарвать цветов и трав, которые в Украине назывались «клечанням». Ветви прикрепляли к воротам и дверям дома, на стены, ставили по углам помещений. Травами выстилали полы, цветы ставили в вазы на столах и подоконниках. В общем, душам умерших было где расположиться. Занимались подготовкой «клечання», как правило, девчата. Еще на рассвете они отправлялись в лес, чтобы нарезать веток и собрать трав.

В старину на троицкой зелени еще и гадали. Считалось, что, если утром в воскресенье листья на ветках в доме останутся свежими и зелеными, то все домочадцы в ближайшее время будут живы и здоровы. По количеству увядших или пожелтевших листьев судили о том, насколько серьезные неприятности ожидают семью в этом году.

Запреты Троицкой субботы

В этот день, как и в сам праздник, нельзя работать. Кроме того, в поминальную субботу и на Троицу не проводится обряд венчания, поэтому свадьбу лучше отложить на период после Петрова поста (пост начнется в этом году 24 июня, через неделю после Троицы, и закончится 12 июля, в день Петра и Павла).

15 июня празднуют именины: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Вознесения, который православные и грекокатолики отметили 6 июня, fakty.ua/307 472 а римокатолики — 30 мая.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что христиане западного обряда уже отметили 9 июня Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа на апостолов.

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