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2 ноября в мире отмечают День мужчин: что это за праздник
В субботу, 2 ноября, во многих странах мира отмечается Всемирный день мужчин (World Men's Day). «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток к этой дате.
Инициатором праздника стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.
Праздник стали отмечать ежегодно с 2000 года в первую субботу ноября, хотя эта дата и не утверждена официально.
Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), который отмечаемый ежегодно 19 ноября. Впервые его отметили 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.
Напомним, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта. В Украине вокруг женского праздника и выходного в этот день длительное время велись жаркие дискуссии и споры.
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