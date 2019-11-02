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Украина

2 ноября в мире отмечают День мужчин: что это за праздник

11:08 2 ноября 2019 102
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Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 2 ноября, во многих странах мира отмечается Всемирный день мужчин (World Men's Day). «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток к этой дате.

Инициатором праздника стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Праздник стали отмечать ежегодно с 2000 года в первую субботу ноября, хотя эта дата и не утверждена официально.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), который отмечаемый ежегодно 19 ноября. Впервые его отметили 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке.

Напомним, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта. В Украине вокруг женского праздника и выходного в этот день длительное время велись жаркие дискуссии и споры.

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