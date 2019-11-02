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В угоду Путину: Франция сорвала встречу генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками
Во время двухдневного визита в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Киев предлагал организовать в Одессе встречу с освобожденными из российского плена украинскими моряками, но в Альянсе отказались.
Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может «сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в «нормандском формате».
Напомним, Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.
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