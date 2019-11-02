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Политика

В угоду Путину: Франция сорвала встречу генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками

11:45 2 ноября 2019 213
Столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

Во время двухдневного визита в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Киев предлагал организовать в Одессе встречу с освобожденными из российского плена украинскими моряками, но в Альянсе отказались.

Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может «сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в «нормандском формате».

Напомним, Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.

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