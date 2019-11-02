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Украина

Импорт электроэнергии из РФ препятствует евроинтеграции Украины, его нужно прекратить, — Плачков

12:58 2 ноября 2019 5
Иван Плачков
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Восстановление импорта электроэнергии из России ставит под угрозу евроинтеграцию Украины, поэтому его следует прекратить. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Эспрессо».

Эксперт отметил, что импорт электроэнергии из России угрожает нашей евроинтеграции, в частности в части подготовки к синхронизации отечественной энергетической системы с европейской в ​​2023.

«Это у нас останавливает работу по интеграции в ENTSO-E», — сказал Плачков.

По его мнению, необходимо принять решение о прекращении импорта из России, например, с декабря и не выставлять на аукцион сети, по которым транспортируется электроэнергия из РФ или Беларуси.

«Сегодня» Укрэнерго", у нас это пересечение Украина-Беларусь-Россия продается на аукционе раз в месяц. И мы можем, если уже продали сейчас на ноябрь, надо принять решение, что ноябрь — это последний месяц, когда мы импортируем электроэнергию и просто не продавать эти сети, по которым транспортируется электроэнергия. У нас такой абсолютно законный, спокойный вариант", — пояснил Плачков.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был идти из Беларуси. Однако, 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлемым с юридической точки зрения.

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