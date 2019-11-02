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Импорт электроэнергии из РФ препятствует евроинтеграции Украины, его нужно прекратить, — Плачков
Восстановление импорта электроэнергии из России ставит под угрозу евроинтеграцию Украины, поэтому его следует прекратить. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Эспрессо».
Эксперт отметил, что импорт электроэнергии из России угрожает нашей евроинтеграции, в частности в части подготовки к синхронизации отечественной энергетической системы с европейской в 2023.
«Это у нас останавливает работу по интеграции в ENTSO-E», — сказал Плачков.
По его мнению, необходимо принять решение о прекращении импорта из России, например, с декабря и не выставлять на аукцион сети, по которым транспортируется электроэнергия из РФ или Беларуси.
«Сегодня» Укрэнерго", у нас это пересечение Украина-Беларусь-Россия продается на аукционе раз в месяц. И мы можем, если уже продали сейчас на ноябрь, надо принять решение, что ноябрь — это последний месяц, когда мы импортируем электроэнергию и просто не продавать эти сети, по которым транспортируется электроэнергия. У нас такой абсолютно законный, спокойный вариант", — пояснил Плачков.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был идти из Беларуси. Однако, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Ранее украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлемым с юридической точки зрения.
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