На Николаевской таможне выявили масштабные нарушения (фото)

Украина

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в течение 2018−2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

Как писали «ФАКТЫ», 31 октября в Николаевской таможне сообщили, что СБУ и ГБР проводят на таможне обыски по делу о контрабанде минудобрений почти 163 млн грн во времена бывшего руководства.

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