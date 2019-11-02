Надвигается штормовой ветер: синоптики предупредили украинцев об опасности

Украина

Прогноз погоды на 3 ноября обещает жителям Украины усиление ветра. В большинстве областей вероятны порывы ветра до 15−20 метров в секунду. По всем регионам объявлено штормовое предупреждение первого («желтого») уровня.

Вместе с ветром в большинство областей на Правобережье придут дожди, но ночи станут теплее. Заморозки в темное время суток ожидаются лишь в восточных регионах (до минус шести) и в отдельных районах Днепропетровской области (до одного градуса ниже нуля).

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, южный ветер принесет потепление, и днем 3 ноября температура воздуха в большинстве областей повысится до +14 градусов, на юге и западе возможны +18 градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что с 12 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы до -4 градусов. А с 17 ноября возможно похолодание до -11 градусов. Об этом в материале «Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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