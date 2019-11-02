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Шоу-бизнес

Украинская секс-бомба показала новое откровенное фото: сеть в восторге

17:13 2 ноября 2019 475
Даша Астафьева
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева порадовала поклонников своим новым ярким образом. Обнаженное фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что „о фотографии“ равно как и „о сексе“ я знаю все. А именно ничего. Приятно познакомиться», — написала она.

Поклонники певицы восторженно отзываются о ее красоте в своих комментариях.

«Прекраснейшая форма у вас, конечно!» — написал один из них.

«Очень круто, Даша», — добавил второй.

«Ты прекрасна своей открытостью, самовыражением и любовью к новому и неизвестному)) мне нравится!» — написала одна из поклонниц актрисы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Астафьева обнажила грудь для новых фото.

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