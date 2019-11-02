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Придется сидеть: Дубневич заявил, что у него нет денег на 100-миллионный залог
Народный депутат Ярослав Дубневич, которому грозит арест и содержание под стражей, не видит возможности уплатить залог в 100 млн гривен. Нардеп будет подавать апелляцию и добиваться разумной суммы. Об этом депутат заявил в зале суда, комментируя вынесенный судьей вердикт.
Дубневич и его адвокат не оставили без внимания тот факт, что судья назначила более высокий залог, чем просили прокуроры.
«Решение судьи даже больше, чем-то, что прокуроры просили. Не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Я недоволен. Слишком большой залог… Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО», — приводит «Громадське» заявление Дубневича по итогам заседания.
Напомним, Дубневич стал первым депутатом Рады девятого созыва, с которого парламент снял неприкосновенность и разрешил арест. Предложение внес генпрокурор Рябошапка, который подозревает Дубневича в причастности к схемам по растрате средств «Укрзалізниці» в процессе государственных закупок.
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