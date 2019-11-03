Происшествия

В центре Львова кони снесли лавку с людьми: фото и видео с места ЧП

В центре Львова произошло необычное ЧП — там запряженная лошадьми карета снесла лавочку на пешеходной зоне. При этом один из коней серьезно пострадал, ему понадобилась помощь ветеринара. Напомним, в конце сентября под Львовом произошла жуткая авария с участием фуры и легкового авто.

По свидетельству очевидцев, лошади испугались салюта, который решили устроить некие иностранцы.

В результате инцидента 15-летняя девочка получила открытый перелом ног, также был травмирован случайно проходивший мимо места ЧП пожилой мужчина мужчина.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Харькове из экопарка сбежала зебра и разгуливала по городу. А перед этим местные жители заметили свободно гуляющего слона.

Фото Игоря Зинкевича (VARTA1)

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