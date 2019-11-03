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Альварес – Ковалев: полное видео боя
В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе между обладателем титула россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья) и одним из сильнейших боксеров современности мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи).
Боксеров, как и зрителям, пришлось немного потомиться в ожидании поединка, поскольку организаторы не хотели, чтобы между собой пересекались поединок в Лас-Вегасе и бой между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем в рамках турнира UFC 244, проходившем в Нью-Йорке.
Что касается самого боя, то он прошел под диктовку мексиканца. Умело держа защиту, Сауль раз за разом «взрывался» и доставал соперника ударами с обеих рук. А вот Ковалев, явно превосходя Канело в антропометрии (даже на взвешивании россиянин изначально не вложился в лимит веса, и в итоге пришлось раздеваться догола), долго не мог понять, что делать с юрким оппонентом. Ближе к концовке поединка боксеры устроили обмен ударами, а в 11-м раунде Альварес подловил соперника на ошибке, который после пропущенной «двоечки» оказался на канвасе в глубоком нокауте.
Онлайн-трансляция боя Альварес — Ковалев
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», гонорар Альвареса за чемпионский бой почти в 12 раз больше, чем заработок Ковалева.
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