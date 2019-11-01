Альварес – Ковалев: онлайн-трансляция чемпионского боя

Спорт

В ночь с субботы, 2 ноября, на воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе на ринге легендарной MGM Grand Arena пройдет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52 победы, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Слова перед боем

Александр Гвоздик, украинский боксер-полутяжеловес: «Бой будет очень интересным. Считаю, что из-за габаритов у Ковалева будет преимущество. Он прирожденный полутяж, а Альварес — средневес. Но посмотрим, как оно будет. У Канело умная команда, они знают, что делают. Думаю, Ковалев победит, но это будет очень тяжелый бой».

Андре Уорд, американский боксер-полутяжеловес: «Ковалев крепко бьет, но для победы нужно больше. Я не видел силы в его ударах с Ярдом. Я видел хороший джеб, но я видел стареющего бойца. Я видел бойца, у которого больше не было уверенности. Он все еще очень грозный и очень крепкий, и он все еще опасен, но он больше не „Крашер“. Первые шесть раундов будут очень интересными. Ковалеву уже поздно учиться бить в корпус. Это будет равный бой, но я считаю, что Канело победит в концовке».

Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира: «Ребята, вам не понравится, что я скажу, но послушайте. Еще два года назад Альварес боксировал в первом среднем весе, а сейчас он собирается провести бой в полутяжах против парня, у которого ужас какая мощная плюха. И что вы хотите от меня услышать? Вы же знаете, я всегда говорю то, что думаю. А об этом поединке я вообще не хочу говорить. Мы превращаем бокс в какой-то цирк, в какое-то недоразумение».

Бернард Хопкинс, американский боксер-полутяжеловес: «Канело не должен играть с этим парнем. Даже когда Ковалев устает, он все еще опасен. Панчер может потерять все, но только не силу удара. Спросите у Майкла Мурера, который встречался с Джорджем Форманом. Сауль должен осознавать все угрозы и не совершать ошибки. У Альвареса хорошие шансы победить, если он будет умным в ринге».

Фрэдди Роуч, легендарный тренер: «Альварес просто убьет Ковалева. Ему просто надо оставаться в полутяжелом весе и никогда не возвращаться обратно. Когда боксеры после подъема в новый дивизион пытаются вернуться в свою старую весовую категорию, это всегда заканчивается провалом. Если ты поднялся в весе, оставайся там. Я считаю, что Канело станет только лучше как боксер. Он устал гонять вес. Он может быть гораздо сильнее».

Последние бои: у Канело — три пояса в среднем весе, у Ковалева — один титул в полутяжелой категории

Ради этого поединка Канело, становившийся чемпионом мира в полусреднем, первом среднем и среднем весе, поднялся на две категории. В начале мая нынешнего года Альварес в объединительном поединке победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBC и IBF.

Что касается Ковалева, то свой последний бой россиянин провел в родном Челябинске (боксер родился в городке Копейске, что в Челябинской области) чуть более двух месяцев назад, победив техническим нокаутом в 11-м раунде британца Энтони Ярда и защитил свой пояс WBO.

Букмекеры верят в Альвареса

Несмотря на то, что южноамериканец специально поднялся на две весовые категории ради этого боя, именно он считается у специалистов и букмекеров фаворитом в предстоящем поединке. К примеру, авторитетная контора William Hill принимает ставки на Альвареса с коэффициентом 1,22 (на досрочную победу Канело — 2,75), в то время как на Ковалева — 4,0 (досрочная победа оценивается в 7,0).

Канело получит почти в 12 раз больше гонорар, чем Ковалев

Спортивный комитет Невады опубликовал гонорары, которые полагаются боксерам за предстоящий поединок. Альварес получит просто астрономическую сумму в размере 35 миллионов долларов, в то время как у Ковалева банковский счет пополнится «всего» тремя миллионами в американской валюте.

Ковалев уже побеждал Альвареса. Правда, не того…

Фамилия Альварес хорошо знакома российскому боксеру. Правда, не того Сауля, с которым ему придется встретиться в ринге… 2 февраля нынешнего года Ковалев победил в Техасе колумбийца Элейдера Альвареса и единогласным решением судей завоевал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

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