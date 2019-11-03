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Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации
Блогер снял бывшую воинскую часть на улице Стратонавтов в Донецке в 2019 году и сравнил его с фото Google 2014 года. Разница получилась практически устрашающей — в кадр попали участок полностью разбитой дороги и другие инфраструктурные разрушения. Напомним, на стене одной из многоэтажек города появился мурал… с убитым Моторолой.
2019 год
2014 год
Кроме того, если в 2014 году на улице отмечалось интенсивное движение транспорта, то в 2019 году она опустела.
В комментариях к опубликованным фото один из пользователей напомнил о планах Кремля возложить на плечи Украины все расходы на восстановление разрушенного Донбасса.
«Некоторые горячие (наивные) головы считают, что все непорядки после „реинтеграции“ должна ликвидировать Россия. Они — правы, если речь идет о „цивилизованных методах и способах ведения современных войн“. Но — это если бы на месте РФ был на самом деле кто-то „цивилизованный“. Все это ляжет на плечи Украины», — прогнозирует блогер с ником «Шоста когорта Цезаря».
«ФАКТЫ» уже публиковали фото, рассказывающие правду о жизни в городе, где правит «русский мир».
Также стало известно о неожиданном прибавлении среди жителей Донецка — после того, как президент РФ Владимир Путин сделал упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса, население «республик» увеличилось за счет представителей Средней Азии.
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