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Украина

Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации

9:44 3 ноября 2019 1836
Въезд в Донецк
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер снял бывшую воинскую часть на улице Стратонавтов в Донецке в 2019 году и сравнил его с фото Google 2014 года. Разница получилась практически устрашающей — в кадр попали участок полностью разбитой дороги и другие инфраструктурные разрушения. Напомним, на стене одной из многоэтажек города появился мурал… с убитым Моторолой.

2019 год

2014 год

Кроме того, если в 2014 году на улице отмечалось интенсивное движение транспорта, то в 2019 году она опустела.

В комментариях к опубликованным фото один из пользователей напомнил о планах Кремля возложить на плечи Украины все расходы на восстановление разрушенного Донбасса.

«Некоторые горячие (наивные) головы считают, что все непорядки после „реинтеграции“ должна ликвидировать Россия. Они — правы, если речь идет о „цивилизованных методах и способах ведения современных войн“. Но — это если бы на месте РФ был на самом деле кто-то „цивилизованный“. Все это ляжет на плечи Украины», — прогнозирует блогер с ником «Шоста когорта Цезаря».

«ФАКТЫ» уже публиковали фото, рассказывающие правду о жизни в городе, где правит «русский мир».

Также стало известно о неожиданном прибавлении среди жителей Донецка — после того, как президент РФ Владимир Путин сделал упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса, население «республик» увеличилось за счет представителей Средней Азии.

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Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации

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