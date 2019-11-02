"Можем повторить": в сети высмеяли мурал убитому главарю боевиков Мотороле в Донецке (фото)

Украина

В оккупированном Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с убитым Моторолой. Перед этим в сети появились свежие фото, рассказывающие правду о жизни в городе, где правит «русский мир».

Фото с Моторолой в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

Боевик изображен над пылающим костром. Внизу подпись — «знай наших».

«Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: «Можем повторить», — написал Казанский оставил под снимком.

Пользователи соцсети оставили под фото свои ироничные и горькие комментарии. Люди пишут, что без «этих гиви и моторол», а также «русского мира», который они принесли в Украину, Донецк был бы процветающим городом, а сейчас превратился в захолустье, где люди выживают.

Напомним, недавно Казанский показывал фото мясного магазина, который открыли «власти» Донецка.

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