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"Можем повторить": в сети высмеяли мурал убитому главарю боевиков Мотороле в Донецке (фото)
В оккупированном Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с убитым Моторолой. Перед этим в сети появились свежие фото, рассказывающие правду о жизни в городе, где правит «русский мир».
Фото с Моторолой в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.
Боевик изображен над пылающим костром. Внизу подпись — «знай наших».
«Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: «Можем повторить», — написал Казанский оставил под снимком.
Пользователи соцсети оставили под фото свои ироничные и горькие комментарии. Люди пишут, что без «этих гиви и моторол», а также «русского мира», который они принесли в Украину, Донецк был бы процветающим городом, а сейчас превратился в захолустье, где люди выживают.
Напомним, недавно Казанский показывал фото мясного магазина, который открыли «власти» Донецка.
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