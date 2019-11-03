Погода порадует весенним теплом: синоптик дала прогноз на начало новой недели

Украина

После ветреного и дождливого воскресенья, 3 ноября, украинцев ждет по-настоящему апрельское начало новой недели. Наша страна станет одной из самых теплых в Европе, сообщила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозам, 4 ноября температура воздуха достигнет 15−20 градусов с плюсовой отметкой, и лишь в восточных областях ожидаются 8−13 градусов.

Дожди ожидаются на западе и, местами, на севере страны, на остальной территории осадков можно не бояться.

Синоптическая карта Европы, 4 ноября

Подпортит «весеннюю» погоду порывистый ветер, который будет активным в большинстве областей.

В Киеве понедельник будет теплым — воздух прогреется до 15−17 градусов. И хотя дождь вероятен, он не будет сильным.

Напомним, ранее синоптик объяснила осеннюю погодную аномалию в Украине перемещением на территорию нашей страны мощного циклона из Атлантики.

Также «ФАКТЫ» писали, когда в Украине ожидается образование устойчивого снежного покрова.

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