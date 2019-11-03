«Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 5 ноября, на одном из самых больших стадионов в мире каталонском «Камп Ноу» лидер группы F «Барселона» примет аутсайдера — пражскую «Славию» (начало — в 19:55).

Напомним, что две недели назад в столице Чехии каталонцы благодаря раннему голу Месси и результативному удару игрока пражан Олаинки… по своим воротам вырвали победу — 2:1 (Месси, 3, Олаинка, 57, в свои ворота — Боржил, 50).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча подопечных Эрнесто Вальверде и Йиндржиха Трпишовски, за которой вы сможете следить в этой новости.

В Каталонию — за два дня до матча

Делегация «Славии» отправилась в Барселону, где пройдет предстоящий поединок, заранее — в воскресенье вечером.

Судьи из Англии

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» бригаду арбитров из Англии во главе с 34-летним Майклом Оливером (по гражданской профессии — страховой агент; судит матчи премьер-лиги с 2010 года, в 25-летнем возрасте став самым молодым арбитром в истории этого турнира), которому будут помогать его соотечественники Стюарт Барт и Саймон Беннетт (четвертый судья — Эндрю Мэдли, видеоассистенты — Кристофер Каванаг и Ли Беттс), а наблюдателем арбитража будет глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи.

34-летний Майкл Оливер

Несмотря на то, что на международной арене Оливер работает с 2012 года, ранее ни со «Славией», ни с «Барселоной» англичанин не пересекался.

Положение в группе

После трех сыгранных матчей пятикратный победить Лиги чемпионов «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков. Второе-третье места делят между собой дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер», а вот в активе «Славии», второй раз в истории вышедшей в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого Света, всего один набранный балл.

Соперники в чемпионатах Испании и Чехии

Перед поединком в Барселоне команды провели очередные встречи в своих национальных чемпионатах. «Барселона» в рамках испанской примеры неожиданно уступила в гостях «Леванте», пропустив три мяча за семь минут, — 1:3 (Месси, 38, с пенальти — Кампанья, 61, Майорал, 63, Радоя, 68). Несмотря на осечку, каталонцы продолжают возглавлять таблицу, правда, деля первое место со своими непримиримыми соперниками из мадридского «Реала».

Что касается «Славии», то пражане в домашнем встрече разгромили «Баник» из Остравы — 4:0 (Соучек, 43, 52, Тецл, 68, Шевчик, 77) и с 41 набранным очком уверенно лидирует в турнирной таблице, на 12 пунктов опережая «Викторию» из Плзеня и на 14 — «Яблонец».

Состав «Барселоны» дороже более чем в 28 (!) раз

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Барселоны» дороже стоимости футболистов «Славии» более чем в 28 (!) раз (1,18 млрд против 41,8 млн).

В пятерку самых дорогих игроков каталонской команды входят аргентинец Лионель Месси (150 млн), чемпион мира француз Антуан Гризманн (130 млн), его соотечественник Усман Дембеле (100 млн), немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген (90 млн) и голландский полузащитник Фрэнки де Йонг (85 млн).

Дороже остальных в составе «Славии» оцениваются опорный полузащитник Томаш Соучек (7,5 млн; к слову, лишь два футболиста «Барселоны» из нынешнего состава — сенегальский защитник Месса Ваг и вратарь Иньяки Пенья — стоят дешевле самого дорогого игрока пражан), его коллега по амплуа Йозеф Хушбауэр и румынский атакующий хавбек Николаэ Станчу (по 3,5 млн), нигерийский нападающий Петер Олаинка (3 млн), а также травмированный защитник Давид Говорка (2,5 млн).

Самый дорогой футболист в составе "Славии" - Томаш Соучек

Стадион «Камп Ноу»

«Камп Ноу» — один из самых знаменитых стадионов мира. Его вместимость — 99 354 зрителя, что делает его не только самой крупной ареной в Испании, но и во всей Европе. Стадион является 12-м по вместимости зрителей стадионом мира.

Арена принимала матчи ЧЕ-1964 и ЧМ-1982, а также матчи олимпийского футбольного турнира 1992 года, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (в 1989-м и 1999-м) и Кубка Кубков (в 1972-м и 1982-м).

Каталонский "Камп Ноу" поистине завораживает

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси превзошел достижение Роналду по количеству голов на клубном уровне.

Фото ФК «Барселона», ФК «Славия», Getty Images

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