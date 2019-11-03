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Умерла знаменитая французская певица и актриса
В Швейцарии умерла известная актриса и певица Мари Лафоре, исполнительница хитов «Манчестер и Ливерпуль» («Manchester et Liverpool»), «Иван, Борис и я» («Ivan, Boris et Moi»), «Моя любовь, мой друг» («Mon amour, mon ami»), «Вернись, вернись» («Viens, viens»).
Мари Лафоре (настоящее имя — Майтена Мари Брижитт Думенак) умерла в возрасте 80 лет в городе Женолье в Швейцарии. Там артистка жила после того, как окончательно покинула сцену.
За свою карьеру Лафоре записала 42 альбома, куда вошли в том числе и авторские песни Мари. На постсоветском пространстве самой известной песней от Мари Лафоре стала «Manchester et Liverpool», инструментальная версия которой была заставкой к прогнозу погоды в телепрограмме «Время».
Одновременно с карьерой певицы Лафоре успела прославиться и как актриса. Она снялась в 35 фильмах. Самой известной ролью стала работа в фильме «Златоокая девушка» (1961 год), после которой Лафоре стали называть златоокой красавицей французской сцены. Также запомнилась Лафоре в роли главной героини и партнерши Алена Делона в фильме «Под ярким солнцем» (экранизация романа «Талантливый мистер Рипли»). Но главным партнером в кино для Мари стал другой знаменитый французский актер — Жан-Поль Бельмондо. Вместе с ним она снялась в четырех картинах: «Охота на мужчину», «Кто есть кто», «Веселая Пасха» и «Авантюристы». Кроме того, Лафоре сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Спрут-3».
Напомним, в печальный список знаменитостей, ушедших в 2019 году, вошли легендарная шведская актриса Биби Андрессон, «девушка Бонда» Таня Мале, яркая представительница золотого века Голливуда, актриса и певица Дорис Дэй.
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