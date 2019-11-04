Богдан вызвал споры в сети своим фото с выбитыми зубами и синяками

Общество и люди

Глава Офиса президента Андрей Богдан, который якобы на днях подрался с руководителем СБУ Иваном Бакановым, сменил свою аватарку в Facebook. На новом фото чиновник изображен с синяками, кровоподтеками и выбитыми зубами.

Непонятно, подлинное это фото или отретушированное, ведь сами же представители команды Зеленского слухи о драке Баканова и Богдана называли фейком.



В соцсети появилась масса комментариев по этому поводу. Подписчики главы ОП по-разному отреагировали на яркий снимок Богдана. Части фолловеров изображение понравилось и они посчитали это признаком юмора и самоиронии. Часть считает, что Богдан находится на государственной службе, представляет страну, а ведет себя, как школьник.

Многие очень недовольны таким несерьезным подходом и тем, как «юмор» главы президентского Офиса может отразиться на самом Зеленском, да и на всей Украине. Некоторые открыто призывают бросать подобные «шутки» и начинать работать на государство.

Напомним, слухи о конфликте между окружением Баканова и Богдана ходили еще летом. Причиной назывались кадровые назначения в СБУ и разное понимание задач ведомства, а также желание Богдана «давить» на главу спецслужбы.



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