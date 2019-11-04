Долго выслеживал жертву: под Киевом псевдостроитель зверски убил женщину

Происшествия

В Фастове Киевской области преступник, который представлялся строителем, убил пенсионерку и забрал ее сбережения. Ранее в Черкассах злоумышленник (якобы работник коммунальной службы) проник в квартиру старушки, избил ее до смерти и забрал свидетельство о праве собственности на квартиру.

Как сообщили в Киевском областном главке полиции, предлагая женщине, переехавшей в Фастов из России, услуги по доставке материалов на фасадное утепление, группа псевдостроителей длительное время отслеживала, где пенсионерка «прячет деньги».

В ходе следственно-оперативных действий, правоохранители выяснили, что мужчины до того, как совершить преступление, больше месяца общались со своей жертвой и отслеживали каждые ее действия.

Они узнали, что женщина в 2015 году приехала из России, получает пенсию и имеет значительные сбережения.

В день убийства псевдостроитель пришел якобы проверить готовность дома для «утепления». Взял молоток и ударил женщину несколько раз по голове, от чего она скончалась на месте.

Убийца забрал все деньги.

Его задержали и поместили в СИЗО. Полиция открыла уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жуткой трагедии в Одесской области, где были убиты супруги-пенсионеры и их сын. А также об убийстве в Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой области, где во время семейной ссоры мужчина застрелил из охотничьего ружья тестя и тещу, а также ранил свою 8-летнюю дочь, которая попыталась защитить бабушку и дедушку.

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