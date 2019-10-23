Украина

Представился коммунальщиком: в Черкассах мужчина убил бабушку и забрал документы на квартиру

В Черкассах молодой человек, представившись работником местной службы «Теплоэнергосбережение», проник в квартиру старушки, избил ее до смерти, а затем забрал свидетельство о праве собственности на квартиру и пенсионное удостоверение. Напомним, под Киевом мужчина зверски убил свою бывшую жену.

Как сообщает местный ресурс «Про все», 21-летний нападающий, был в состоянии алкогольного опьянения. Парень нанес пожилой женщине несколько ударов кулаком в лицо. После этого она упала на пол и перестала оказывать сопротивление.

Затем молодой человек обыскал квартиру и похитил документы: свидетельство о праве собственности на квартиру и пенсионное удостоверение.

По информации издания, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника сразу по нескольким статьям. За совершенное ему грозит тюрьма. Срок может быть от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

«ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Запорожье, где молодая женщина кухонным ножом ранила троих своих детей и пыталась покончить с собой. А в Чернигове вынесен пожизненный приговор девушке, которая совершила жестокое убийство родственников.

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