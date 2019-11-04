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СМИ сообщили, что Луценко уходит из Рады
Народный депутат Украины Ирина Луценко, прошедшая в парламент по спискам «Европейской солидарности», возможно, покинет Верховную Раду.
Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате парламента, нардеп написала заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.
Также сообщается, что документ был подан в аппарат Рады 1 ноября, и что Ирина Луценко планирует оставаться на работе в ближайшую пленарную неделю.
Издание подчеркивает, что если Рада поддержит заявление Ирины Луценко, фракцию «Европейской солидарности» пополнит Ирина Никорак — № 26 партийного списка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный борец, двукратный чемпион мира и олимпийский призер, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что если ему придется выбирать между работой в парламенте и подготовкой к Олимпиаде, то он однозначно выберет Игры и откажется от мандата.
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