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Украина

СМИ сообщили, что Луценко уходит из Рады

9:56 4 ноября 2019 1005
Ирина Луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Ирина Луценко, прошедшая в парламент по спискам «Европейской солидарности», возможно, покинет Верховную Раду.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате парламента, нардеп написала заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Также сообщается, что документ был подан в аппарат Рады 1 ноября, и что Ирина Луценко планирует оставаться на работе в ближайшую пленарную неделю.

Издание подчеркивает, что если Рада поддержит заявление Ирины Луценко, фракцию «Европейской солидарности» пополнит Ирина Никорак — № 26 партийного списка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный борец, двукратный чемпион мира и олимпийский призер, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что если ему придется выбирать между работой в парламенте и подготовкой к Олимпиаде, то он однозначно выберет Игры и откажется от мандата.

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