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- 14:16 Известный "Слуга народа" решил отказаться от мандата: что произошло
Известный "Слуга народа" решил отказаться от мандата: что произошло (видео)
Знаменитый борец, двукратный чемпион мира и олимпийский призер, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что откажется от депутатского мандата ради подготовки к Олимпиаде.
«Хочется сказать, что моя основная цель — Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают», — сказал он, пишет Xsport.
Пока же народный депутат может совмещать работу в парламенте у тренировки.
«Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде и тренировок, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу — чемпионат мира. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, потому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет», — считает Беленюк.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на одном из заседаний в парламенте Беленюка застали спящим. За несколько дней до этого он стал двукратным чемпионом мира в Казахстане на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов вольного и греко-римского стиля.
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