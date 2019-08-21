Украина

Кто кому кум, брат и сват: СМИ выявили родственников в Раде девятого созыва

Несмотря на то, что парламент 8-го созыва часто критиковали за то, что законы в нем принимали мужья и жены, братья, отцы и дети, кумовья, в Верховной Раде 9.0 также оказалось немало родственников. Об этом пишет «КП» в Украине".

Две семейные пары, три брата и дочка с отцом

Так, издание отмечает, что в Верховную Раду под разными партийными знаменами прошла чета Шкрум-Наталуха. Алена Шкрум баллотировалась в народные депутаты (и прошла) под № 22 ВО «Батькивщина». Ее супруг Дмитрий Наталуха был избран в парламент как 14-й номер партийного списка «Слуги народа».

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Еще одну семейную пару в парламенте стране подарила «Оппозиционная платформа — За жизнь». Вновь народным депутатом стала Наталья Королевская. Она прошла в ВР по спискам 4-м номером. Ее супруг, действующий народный депутат Юрий Солод переизбрался по мажоритарке — выиграл выборы по 47-му округу в Донецкой области. Его поддерживала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Эта же партия сделала народными депутатами брата и сестру Левочкиных — Сергей Левочкин был 5-м номером в партийном списке, а его сестра Юлия — 21-м.

В будущем парламенте будет два депутата с фамилией Стефанчук. Они не однофамильцы, а родные братья. Нынешний представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук прошел в Раду под вторым номером избирательного списка «Слуги народа». Его брат Николай уверенно выиграл на мажоритарном округе № 187 в Хмельницкой области. Стефанчука поддерживала пропрезидентская партия.

Парламентарий Виктор Балога, хоть и с трудом, выиграл выборы в мажоритарном округе № 69 в родном Закарпатье. Его кузен, народный депутат Василий Петьовка одержал победу в 72-м округе Закарпатья.

Также в парламенте можно будет увидеть и папу с дочкой. Папа — действующий народный депутат Николай Кучер, который выиграл выборы по округу 17 в Винницкой области. В соседнем 15-м округе победительницей парламентских выборов стала его дочка Лариса Билозир, она же невестка народного депутата Оксаны Билозир.

Будут принимать законы и родственники по кресту, то есть кумовья. Таковых несколько. Под 22-м номером избирательного списка «Слуга народа» в парламент прошел Андрей Холодов, который известен тем, что является кумом телеведущей Оксаны Марченко и жены второго номера списка «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Кумом Медведчука через Марченко является и 7-й номер списка «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. «Оппозиционеры» Сергей Левочкин и Юрий Павленко — тоже кумовья.

Церковь породнила и первый номер списка партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и 15-й номер — Ирину Луценко.

В то же время, отмечает издание, в парламенте 8-го созыва было намного больше родственников: три семейных пары, много связей по линии брат — сестра, также законы принимали тесть и зять.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентская партия «Слуга народа», ранее анонсировавшая сокращение количества парламентских комитетов в Раде девятого созыва, установила их новый численный состав — от 7 до 31 народного депутата Украины. При этом оппозиции не предоставили права выборы.

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