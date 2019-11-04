Украина

"Пользуется сталинскими методами": украинцев предупредили о жестком вербовщике в Крыму и показали его фото

Несмотря на то что оккупанты в Крыму и на админгранице с аннексированным полуостровом продолжают задерживать украинцев, наши сограждане по-прежнему ездят на временно неподконтрольные территории.

В связи с существующими рисками, контрразведка СБУ предостерегает сограждан и сообщает, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Крым на пункте пропуска «Джанкой» заставляют украинцев давать согласие на «конфиденциальное сотрудничество».

«Контрразведчики установили, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан на админгранице является российский спецслужбист Батталов Алмаз Мубарякович (26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ). Этот чекист — сторонник сталинских методов и не чурается в своей работе самых грязных методов. К сотрудничеству он принуждает шантажом, запугиванием, физическим и психологическим давлением, угрозами о запрете въезда на полуостров», — предупреждают в СБУ и публикуют фотографию вербовщика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские ФСБшники угрозами и шантажом пытались завербовать жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась домой после по ездки к родным на временно неподконтрольные территории Донбасса. От женщины требовали, чтобы та передавала россиянам данные о военных объектах в своем регионе.



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