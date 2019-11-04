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«Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
В среду, 7 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет в Загребе против местного «Динамо». Начало матча на 37-тысячном стадионе «Максимир» — в 22:00 по киевскому времени.
Рефери из Германии
Стала известна бригада арбитров, которая проведет поединок между загребским «Динамо» и «Шахтером». На матче будут работать судьи из Германии во главе с 44-летним Феликсом Брыхом, имеющим докторскую степень в области права. С 2004 года работает на матчах бундеслиги (высшего немецкого дивизиона), с 2007-го входит в список арбитров ФИФА.
Своему соотечественнику помогут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп, а также четвертый арбитр Свен Яблонски. За VAR будут отвечать также немцы Кристиан Дингерт и Марко Фритц.
Ранее Брых трижды пересекался с «горняками» в еврокубках. В четвертьфинале победного для «Шахтера» Кубка УЕФА-2008/2009 донецкая команда обыграла дома французский «Марсель» (2:0), на групповой стадии Лиги чемпионов-2010/2011 была бита португальская «Брага» (2:0), а в группе Лиги чемпионов-2011/2012 «горняки» уже уступили на выезде другой португальской команде «Порту» (1:2).
Первая потеря очков «горняками» в чемпионате и вылет из Кубка
После очной встречи, которая состоялась две недели назад в Харькове, команды провели по три матча в разных турнирах. Подопечные Николы Бьелицы одержали две победы в чемпионате Хорватии (дома над «Осиеком» — 1:0 и «Запрешичем» — 1:0), продолжая уверенно возглавлять турнирную таблицу, а также вышли в четвертьфинал Кубка страны, обыграв на выезде «Опатию» (3:0). Примечательно, что загребцы не проигрывают на домашней арене во всех турнирах уже в 12 матчах подряд, а в последних шести и вовсе не пропустили ни одного гола.
Видеообзор матча «Динамо» — «Запрешич» — 1:0 (2 ноября 2019 года)
А вот у команды Луиша Каштру не самое хорошее настроение после этого периода. Первая в сезоне потеря «горняками» очков в чемпионате Украины (домашняя ничья с «Александрией» — 0:0 и выездная победа над «Карпатами» — 3:0) на их лидерство повлиять не могла — как и прежде, донецкая команда на 10 очков опережает ближайшего преследователя в таблице. А вот поражение в 1/8 финала Кубка страны от «Динамо» (1:2) впервые за последние 14 (!) лет оставило «Шахтер» за бортом четвертьфинала кубкового турнира.
Видеообзор матча «Карпаты» — «Шахтер» — 0:3 (2 ноября 2019 года)
Турнирная ситуация в группе
Ничья в поединке двухнедельной давности не поменяла распределение сил в турнирной таблице. «Манчестер Сити» уверенно лидирует, набрав максимум в первых трех матчах, динамовцы и «горняки» делят второе-третье места, набрав по четыре очка, а «Аталанта», не имея в своем активе ни одного набранного балла, замыкает таблицу.
День в истории
В истории выступлений в еврокубках «Шахтер» дважды играл 6 ноября, и в обоих случаях потерпел поражения от итальянских команд — в 1/8 финала Кубка кубков-1997/998 на выезде от «Виченцы» (1:2), а в групповом турнире Лиги чемпионов-2007/2008 дома от «Милана» (0:3).
Видеообзор матча «Шахтер» — «Милан» (6 ноября 2007 года)
Стадион «Максимир»
Главная футбольная арена Хорватии была открыта более ста лет назад — 5 мая 1912 года. Название «Максимир» стадион получил из-за расположения в одноименном районе Загреба. В 1997 году претерпел реконструкцию, после которой его вместимость достигла 40 тысяч людей (сейчас арена способна вместить 37 168 болельщиков). Согласно проекту по новой реконструкции, которую планируют осуществить в ближайшее время, стадион будем вмещать до 60 тысяч человек.
Отметим, что долгое время «Максимир» считался фартовым стадионом для национальной сборной Хорватии. Первое поражение в официальных матчах на этой арене «клетчатые» потерпели лишь в сентябре 2008-го (почти через сто лет после ее открытия!), уступив в отборе на ЧМ-2010 сборной Англии (1:4).
Напомним, что в другом поединке в группе C 6 ноября сразятся итальянская «Аталанта» и английский «Манчестер Сити».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» (Загреб) — «Шахтер».
Фото ФК «Шахтер», ФК «Динамо», Getty Images
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