Где смотреть онлайн «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 6 ноября, донецкий «Шахтер» проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником команды Луиша Каштру будет загребское «Динамо». Начало поединка, который пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе, — в 22:00 по киевскому времени. Напомним, две недели назад в Харькове в очном противостоянии команды показали результативный футбол и сыграли вничью — 2:2 (Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60, с пенальти).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ) — «ШАХТЕР» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

После очной встречи, которая состоялась две недели назад в Харькове, команды провели по три матча в разных турнирах. Подопечные Николы Бьелицы одержали две победы в чемпионате Хорватии (дома над «Осиеком» — 1:0 и «Запрешичем» — 1:0), продолжая уверенно возглавлять турнирную таблицу, а также вышли в четвертьфинал Кубка страны, обыграв на выезде «Опатию» (3:0). Примечательно, что загребцы не проигрывают на домашней арене во всех турнирах уже в 12 матчах подряд, а в последних шести и вовсе не пропустили ни одного гола.

А вот у команды Луиша Каштру не самое хорошее настроение после этого периода. Первая в сезоне потеря «горняками» очков в чемпионате Украины (домашняя ничья с «Александрией» — 0:0 и выездная победа над «Карпатами» — 3:0) на их лидерство повлиять не могла — как и прежде, донецкая команда на 10 очков опережает ближайшего преследователя в таблице. А вот поражение в 1/8 финала Кубка страны от «Динамо» (1:2) впервые за последние 14 (!) лет оставило «Шахтер» за бортом четвертьфинала кубкового турнира.

В прямой трансляции матч «Динамо» (Загреб) — «Шахтер» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 6 ноября в 22:00. Кроме того, начиная с 20:45, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Лиги чемпионов «Динамо» (Загреб) — «Шахтер».

Фото ФК «Шахтер»

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