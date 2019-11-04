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На Европу обрушился мощный шторм «Амели», есть жертва (видео)
Побережье Западной Европы подверглось атаке стихии — здесь буйствует шторм «Амели». Нынешней осенью жуткие штормы — частое явление. О катаклизмах в Западной Европе сообщает КорреспонденТ.net.
Скорость ветра временами достигает 163 км/ч. Буря оставила без электричества около 140 тысяч домов. Нарушено транспортное сообщение: на железнодорожные пути и автомагистрали падают деревья.
Шторм «Амели» бушует также у берегов Италии и Испании. В время прогулки по городскому парку погибла 37-летняя жительница Майорки — ее привалило пальмой. Река Вара вышла из берегов в итальянском регионе Лигурия — она затопила дороги и дома. В городке Сан-Пьетро оползень разрушил дорогу и отрезал от внешнего мира 60 человек.
Как сообщалось ранее, 3 ноября мощный шторм со смерчем и ливнем обрушился на популярный черноморский курорт.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.