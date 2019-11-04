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Мир

На Европу обрушился мощный шторм «Амели», есть жертва (видео)

13:36 4 ноября 2019 197
Шторм
Инф. «ФАКТОВ»

Побережье Западной Европы подверглось атаке стихии — здесь буйствует шторм «Амели». Нынешней осенью жуткие штормы — частое явление. О катаклизмах в Западной Европе сообщает КорреспонденТ.net.

Скорость ветра временами достигает 163 км/ч. Буря оставила без электричества около 140 тысяч домов. Нарушено транспортное сообщение: на железнодорожные пути и автомагистрали падают деревья.

Шторм «Амели» бушует также у берегов Италии и Испании. В время прогулки по городскому парку погибла 37-летняя жительница Майорки — ее привалило пальмой. Река Вара вышла из берегов в итальянском регионе Лигурия — она затопила дороги и дома. В городке Сан-Пьетро оползень разрушил дорогу и отрезал от внешнего мира 60 человек.

Как сообщалось ранее, 3 ноября мощный шторм со смерчем и ливнем обрушился на популярный черноморский курорт.

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