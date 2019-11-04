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Встреча «нормандской четверки»: Пристайко рассказал о новом требовании Кремля
Наряду с разведением войск в Петровском и Золотом, а также имплементацией «формулы Штайнмайера», Россия выдвинула новое требование для проведения встречи в Нормандском фортмате.
Как сообщает «РБК-Украина», Кремль требует согласовать текст итогового документа саммита глав Украины, Германии, Франции и России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По его словам, в сентябре речь шла о первых двух требованиях, но по мере приближения к разведению войск у Петровского в Москве выдвинули и третье условие. «Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском», — заявил Пристайко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики на Донбассе заявили, что готовы к разведению сил у Петровского 4 октября, однако в Украине назвали это провокацией — режим тишины на данном участке не соблюдался в течение семи дней, что является условием начала процесса.
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