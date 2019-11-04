Разведение войск на Донбассе: боевики устроили очередную провокацию

Украина

После того, как министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о переносе с 4 ноября начала разведения войск в районе населенного пункта Петровское из-за обстрела боевиков, последние пошли на провокацию.

«Накануне в ряде массмедиа появилась информация о том, что оккупационная власть 4 ноября готова приступить к началу разведения сил и средств на участке № 3 „Петровское“, в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени). Заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке № 3 является ничем иным, как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу», — заявили в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации.

В СЦКК подчеркнули, что условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток. В то же время наблюдатели фиксировали, что оккупанты открывали огонь в районе Петровского 30 октября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали, что происходит в Станице Луганской — первом участке, где состоялось разведение войск. С 3 ноября там начался демонтаж и разминирование демилитаризированной зоны.

Эксклюзивное интервью военного обозревателя Юрия Карина по поводу положения на Донбассе, в том числе, и разведения войск «Боевики в наступление на Донбассе не пойдут, у Путина есть другой хитрый план для Украины» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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