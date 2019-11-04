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Шоу-бизнес

Идиоты объединяются: Кристина Асмус заявила о травле

13:52 4 ноября 2019 745
Кристина Асмус
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Кристина Асмус пострадала из-за откровенных сцен секса в новом фильме «Текст», в котором сыграла главную роль. Хейтеры распространяют слухи о разводе, пишут гадости и оскорбления в сети.

Последней каплей стало то, что фото Кристины разметили на надгробном памятнике на выставке ритуальных услуг. Актриса обратилась к адвокатам. После извинений Асмус решила не доводить дело до суда.

Но хейтеры продолжают доставать Кристину и ее семью. Актриса пожаловалась на организованную травлю.

«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актёрской игрой. Занижаем рейтинг фильма „Текст“ на „Кинопоиске“! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми её видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма её семье и атакуем страницу дочери!» — пожаловалась Кристина.

Она рассказала, что хейтеры объединяются в кланы, каждый отвечает за определенный участок «работы» и действует по разработанной инструкции.

«Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Придумывают истории и делают вбросы в прессу», — написала Кристина и посоветовала не верить слухам.

В подтверждение того, что у них с Гариком все хорошо, Асмус опубликовала в Instagram фото обложки журнала, на котором они позируют всем семейством, с дочерью Настей.

Ранее Гарик Харламов возмущался в сети, что ему пишут оскорбительные комментарии в адрес Кристины из-за сексуальных сцен. Он ответил злопыхателям, что гордится своей женой.

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